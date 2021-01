Ferguson espÃ¨re voir Rooney rÃ©ussir comme entraÃ®neur

Sir Alex Ferguson affirme que Wayne Rooney a une "présence" et espère que le légendaire attaquant réussira à se faire une place dans le management après avoir annoncé sa retraite.

Rooney a été officiellement nommé entraîneur de Derby County vendredi, deux mois après avoir remplacé Phillip Cocu en tant qu'entraîneur intérimaire.

Le joueur de 35 ans a connu une incroyable carrière de joueur qui s'est étendue sur près de deux décennies, au cours desquelles il a remporté 16 trophées à Manchester United, la plupart sous la direction de Ferguson.

Il prend sa retraite en tant que meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de l'Angleterre. Bien que Ferguson pense que ce sera un avantage pour Rooney, il a averti l'ancien attaquant que les résultats étaient tout ce qui comptait en tant qu'entraîneur.

"Il est le meilleur buteur d'Angleterre, le meilleur buteur de Manchester United et il a eu une carrière fantastique en tant que joueur, ce qui lui donnera un point de départ", a déclaré Ferguson lors de l'émission 'A Team Talk With Legends' vendredi.

"Mais comme tout le monde, c'est une industrie de résultats et vous devez obtenir des résultats. Il le saura mieux que quiconque. Il a eu un bon départ... et il a une connaissance du jeu, une présence et j'espère qu'il fera bien."

"C'est un grand pas pour lui. C'est un jeune homme assez riche maintenant avec sa carrière dans le football, donc il n'a probablement pas besoin d'être entraîneur pour s'occuper de sa famille, mais il veut le faire et c'est important."

"Ça ne sert à rien d'être manager parce que quelqu'un vous demande de l'être. Il y est allé en tant que joueur, puis il est devenu joueur-manager et maintenant il a le poste de manager et c'est ce qu'il voulait. Il faut espérer qu'il réussisse."

Gareth Southgate, le manager de l'équipe d'Angleterre, s'est également réjoui de voir Rooney prendre la direction de Derby. Rooney rejoint ses anciens coéquipiers anglais Steven Gerrard (Rangers), Frank Lampard (Chelsea) et Scott Parker (Fulham) sur un banc de touche.

"Il a eu une carrière incroyable. Je suis heureux que nous ayons des gens comme Wayne, Steven, Frank et Scott Parker - nous ne voulons pas que trop de [Jamie] Carragher soient assis sur le canapé parce que ces bons cerveaux du football ont disparu du jeu", a déclaré Southgate.

"Ce que vous voulez, du point de vue de l'Angleterre, c'est que de jeunes managers et anciens joueurs anglais viennent enrichir le jeu et aider à développer les jeunes joueurs.

"Ces jeunes ont une expérience brillante et ce sera un énorme défi, bien sûr, mais Wayne adore le football, il a un cerveau fantastique pour le football et j'aurais aimé avoir la chance de le diriger cinq ans plus tôt - ne pas être celui qui le laisse en dehors de l'équipe d'Angleterre, j'aurais préféré être celui qui le choisit à son apogée."