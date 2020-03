"Ferguson m'a dit : 'ne mets pas Bale, il porte malheur !'"

Gareth Bale et Luka Modric sont arrivés au Real en provenance de Tottenham, où ils ont éclos en tant que joueurs. Et cet éclosion et leur succès qui a suivi est dû en partie au travail d'Harry Redknapp, qui s'est confié à propos de leur évolution dans le jeu.

L'entraineur de 73 ans s'est exprimé sur les changements de postes qui ont été décisifs pour le Croate et le Gallois. Bale est passé de latéral à ailier, et Modric de l'aile au milieu de terrain, où il a explosé jusqu'à devenir Ballon d'Or et vice-champion du monde.

"J'ai entendu les rumeurs concernant son prêt, mais ils ne le prêteront jamais. S'il était resté latéral gauche, il aurait probablement été le meilleur arrière gauche du monde, mais j'ai pensé que l'on pouvait tirer le meilleur de lui en le mettant devant." a dit Redknapp sur le Gallois.

Il a ensuite abordé Modric : "Il jouait sur l'aile gauche, je l'ai replacé au centre alors qu'il n'avait jamais joué là avec l'équipe. Au final, ils se sont tous les deux révélés comme des joueurs incroyables pour moi".

Puis, Redknapp a ajouté une anecdote croustillante : "On avait joué 24 matchs avec Bale en titulaire sans arriver à gagner. Alex Ferguson est venu me voir et m'a dit : 'Ne le mets pas, Harry, il porte malheur !', je lui ai répondu 'Je pense qu'il deviendra un grand joueur'".