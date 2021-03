"Je ne vois pas d'arrière gauche plus complet que Mendy actuellement"

Ferland Mendy s'est fait une place rapidement au Real Madrid, et s'est imposé dans le onze titulaire de Zinedine Zidane après son arrivée en Espagne lors de l'été 2019.

Le Français prend de plus en plus d'importance, et a inscrit un but splendide cette semaine en Ligue des champions pour offrir la victoire au Real Madrid face à l'Atalanta.

Dans des déclarations pour 'Tuttosport', l'agent du joueur français, Yvan Le Mée, est revenu sur l'adaptation de son joueur et sur un intérêt de la Juve avant qu'il ne signe au Real Madrid.

"Nous avions parlé à la Juventus, mais ils avaient déjà Alex Sandro. En vérité, le Real Madrid le voulait plus que personne. Il y a deux ans, j'ai dit que Mendy deviendrait le Mbappé, et j'avais raison", explique l'agent du défenseur madrilène.

"Jouer avec des champions comme les joueurs du Real Madrid vous permet de vous améliorer et je ne peux pas imaginer un arrière gauche plus complet à l'heure actuelle", a-t-il ajouté.