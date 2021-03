Ferland Mendy heureux aprÃ¨s la qualification de son Ã©quipe

Le Real Madrid s'est imposé à domicile ce mardi soir pour confirmer sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions, éliminant l'Atalanta Bergame (total des résultats, 4-1).

Ferland Mendy, buteur lors du match aller, était logiquement titulaire ce soir pour le Real Madrid, et a analysé la qualification de son équipe au micro de 'RMC Sport'.

"On a été bien collectivement, on a beaucoup couru aussi. C’est vrai que la dernière fois qu’on est allé quarts, on est allé jusqu’au bout. J’espère qu’on ira jusqu’au bout. Mais il faut se concentrer sur le championnat, après cela, on pensera à la Ligue des champions", a assuré le défenseur latéral, titulaire ce soir à Madrid.

Le Français a notamment salué la performance de Karim Benzema, à nouveau buteur ce soir : "Benzema nous fait du bien. On sait que sa qualité technique est énorme, en plus il met des buts. Ça ne peut que nous aider."