Fernandes réfute les comparaisons avec Cantona

Le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, se dit ravi d'être comparé à la légende du club Eric Cantona, mais il reconnait qu'il a encore beaucoup de travail à faire pour vraiment mériter le droit d'être cité aux côtés de l'ancien attaquant français.

Fernandes a rejoint Manchester United en janvier et a commencé son aventure avec le club de manière spectaculaire, devenant instantanément une pièce maitresse de la formation d'Ole Gunnar Solskjaer. Man Utd devrait affronter Séville dimanche en demi-finale de la Ligue Europa, et il y aurait peut-être possibilité pour Fernandes de décrocher son premier titre avec le club. Le milieu de terrain lusitanien estime qu'il devra soulever beaucoup de trophées pour justifier les comparaisons avec une légende du club, telle que Cantona.

"Pour moi, c'est vraiment flatteur d'entendre tous ces noms. Mais, sincèrement, Cantona a été un joueur formidable pour le club, a-t-il déclaré. Je dois faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour être comparé à lui. Comme l'a dit l'entraîneur, [nous voulons] gagner des trophées et je serai heureux cette saison si nous gagnons la Ligue Europa."

Cantona a remporté quatre titres de Premier League en cinq ans avec Manchester United, après avoir également connu le succès à Leeds, à Montpellier et à Marseille. Au total, le Français a conquis neuf trophées avec Man Utd, marquant 82 buts en 185 matchs. Fernandes, quant à lui, a marqué 11 buts lors de ses 21 premiers matches, dont deux en quatre matches de Ligue Europa.

L'adaptation de l'ancien de Sporting CP à la vie à Old Trafford a été pratiquement sans faille, mais il assure que la montée en puissance de Man Utd depuis qu'il est arrivé au club a été le résultat d'un effort de l'équipe. "Je ne peux pas dire que c'était facile mais, bien sûr, nous avons de bons résultats, a-t-il admis. Je marquais des buts, mais c'était facile, tout le monde dans l'équipe m'a beaucoup aidé, me donne beaucoup de confiance. C'était beaucoup plus facile pour moi, j'ai déjà joué en Italie, je sais ce que c'est d'être hors de mon pays. La Premier League est complètement différente, mais j'ai la confiance de l'entraîneur, du staff, des coéquipiers et les choses vont très bien parce que, quand on a la confiance de tout le monde, on essaie de faire de son mieux."