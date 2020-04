Fernandinho n'écarte pas l'idée de jouer en MLS

Quel que soit le nombre d'offres que Fernandinho puisse recevoir de l'autre côté de l'Atlantique, il ne prévoit pas de quitter l'Angleterre pour le moment. Le joueur de City a déclaré qu'il était enchanté à Manchester.

"Ma famille et moi, nous sommes bien ici. C'est une très belle ville, tout le monde a une passion pour le football, ils aiment ça", a déclaré Fernandinho à 'Daily Mail'.

Il a toujours senti l'amour des supporters : "Depuis que je suis ici, je peux sentir l'amour et le respect des fans. C'est bien, cela vous donne une motivation supplémentaire pour travailler et aller sur le terrain. Mon pays me manque, mais je fais mon travail", a-t-il déclaré.

Qu'en est-il de l'avenir ? Fernandinho n'exclut pas un changement de pays : "J'ai pensé à la MLS... Si je reçois une proposition à l'avenir, je l'examinerai, c'est sûr", a-t-il conclu.