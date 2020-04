Fernandinho rÃ©vÃ¨le son adversaire le plus coriace

Passer plusieurs années à Manchester City est une garantie d'affronter les meilleurs joueurs de la planète.

Pour cette raison, Fernandinho a joué contre -pratiquement- tous les joueurs considérés comme "top" de sa génération. Le milieu de terrain brésilien, désormais également défenseur central d'urgence, a parlé de ses adversaires les plus coriaces dans un questionnaire avec l'ancien joueur de United Kleberson et en a surpris à l'heure de choisir son adversaire le plus coriace.

"Il est évident de dire quels sont les rivaux les plus coriaces. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé... Ils sont tous si bons qu'ils causent beaucoup de problèmes aux défenseurs", a commencé le joueur de la Canarinha.

"Mais, pour moi, l'un des gars les plus difficiles que j'ai affronté est Diego Costa quand il était à Chelsea. Il était dans un moment brutal. J'espère pouvoir jouer contre lui à nouveau", a poursuivi l'international brésilien.

En effet, les duels entre Manchester City et Chelsea ont autrefois été marquer par l'affrontation entre Diego Costa et Fernandinho.