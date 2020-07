Fernando Llorente vers un promu ?

Après une grande saison en Serie B et une avance de presque 20 points sur son dauphin, Benevento est assuré de remonter en Serie A la saison prochaine.

Les dirigeants du club cherchent déjà des recrues pour la montée dans l'élite italienne et a déjà recruté un certain Loïc Rémy. Mais le club s'intéresserait aussi à Fernando Llorente.

Le président du club a confirmé cet intérêt à la télévision : "De Laurentiis est le président d'un grand club, il connaît mieux que moi le football et que pense que Llorente restera là-bas. Je l'ai appelé et je me suis renseigné."

"Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me donner d'informations pour le moment parce que le directeur sportif doit se réunir avec l'agent du joueur", a ajouté Vigorito.