Fernando Santos va franchir la barre des 1 000 matches sur un banc

Ce samedi soir, face à la Serbie lors du deuxième match de qualification à la Coupe du monde 2022, le sélectionneur portugais, Fernando Santos (66 ans), va franchir la barre symbolique des 1 000 matches sur un banc, en clubs et en sélections.

Le natif de Lisbonne a démarré sa carrière d'entraîneur en 1987, sur le banc de son ancien club, l'Estoril Praia (1987-1994). Depuis, il a dirigé l'Estrela da Amadora (1994-1998), le FC Porto (1998-2011), où il a gagné le Championnat du Portugal (1999) et deux Coupes du Portugal, l'AEK Athènes (2001-2002), le Panathinaikos (2002-2003), le Sporting CP (2003-2004), le Benfica Lisbonne (2006-2007), le PAOK Salonique (2007-2010), la Grèce (2010-2014), qu'il avait qualifiée en phases finales de l'Euro 2012 et de la Coupe du monde 2014, et finalement, le Portugal, avec qui il a remporté l'Euro 2016 et la Ligue des nations en 2019.