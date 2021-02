"Fernando Torres m'a brisé le coeur"

Mercato d'hiver 2011. Fernando Torres quitte le club de Liverpool, où il a passé ses meilleures années, pour signer à Chelsea. Il laissait derrère lui 81 buts en 142 matchs... malgré les efforts de Gerrard.

L'actuel patron des Rangers a discuté avec Robbie Fowler sur son podcast et a admis qu'il avait remué ciel et terre pour garder l'attaquant espagnol à Anfield. Mais il n'a pas réussi à le convaincre.

"Je l'ai dit à Fernando. J'ai essayé de le faire rester. J'ai dit la même chose à son agent. Ils étaient tous les deux à Melwood, mais ils ont pris une décision et cette décision n'était pas de mon ressort. Cela m'a fait beaucoup de mal", a-t-il dit.

Gerrard a regretté son départ à un moment clé pour Liverpool : "Je n'ai pas joué assez longtemps avec Torres parce qu'il est allé à Chelsea et ça m'a brisé le cœur. Je me suis senti très, très mal. Nous avons travaillé très dur pour essayer de nous rapprocher le plus possible et d'aller jusqu'au bout.

"À Liverpool, nous avions le sentiment à l'époque de faire de bien progresser, mais à un moment clé pour l'équipe, un grand joueur nous quitte. Il faut du temps pour s'en remettre", a-t-il ajouté.

L'entraîneur des Rangers a déclaré que son jeu a été fortement influencé par l'attaquant : "Avec lui, j'ai marqué beaucoup de buts. J'étais au meilleur de ma forme et je me sentais très bien. J'ai rencontré Torres et Suárez au moment idéal. Peut-être plus encore avec Torres. Si vous me demandez qui était le meilleur joueur au quotidien, toujours constant, Luis Suárez était un animal, mais mes meilleures années ont été avec Torres, en ce qui concerne mes sentiments".

"Je comprends que la situation de chacun est différente. Les gens ont des rêves et des chemins différents et tout le monde n'est pas un garçon du coin qui aime le club. J'apprécie et je respecte tout cela, mais en même temps, cela fait toujours mal quand quelqu'un quitte le club", a-t-il déclaré en guise de conclusion, sur un ton compatissant.