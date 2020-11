"Ferran Torres et Fati sont les prochaines stars de l'Espagne"

Dimitar Berbatov, la légende de Manchester United et Tottenham, est revenu pour 'Betfair' sur l'actualité européenne, et notamment sur l'explosition de Ferran Torres et Ansu Fati.

"Pep Guardiola peut faire de Torres l'un des meilleurs joueurs du monde. Avec Fati, ce sont les deux prochains phénomèmes espagnols. Surtout pour 20 millions d'euros c'est un coup de maître. Il peut devenir le successeur de Silva, mais il ne faut pas lui mettre trop de pression sur les épaules, il doit encore apprendre."

Il est aussi revenu sur l'éclosion de Joao Felix: "C'est un joueur que j'aime beaucoup, il a tout. Il sait finir les actions comme y participer. Il est très créatif."