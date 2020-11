Ferran Torres, la nouvelle arme de Pep Guardiola

Sans Sergio Agüero et avec un Gabriel Jesus parfois timide, Pep Guardiola a choisi de miser sur sa nouvelle recrue au poste de numéro 9 : Ferran Torres.

Arrivé cet été en provenance de Valence, Ferran Torres fait déjà beaucoup de bruit et est rapidement devenu l'attaquant référent du système de Pep Guardiola en ce début de saison.

Cela fait maintenant plusieurs rencontres que l'international espagnol joue comme numéro 9. Pour l'instant, Ferran Torres a déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives avec City.

Il a aussi marqué lors de chaque rencontre de Ligue des champions pour le moment avec les Citizens : contre Porto, contre l'Olympique de Marseille, et contre l'Olympiakos mardi soir.

En tout, et en comptant son but avec Valence contre l'Atalanta la saison passée, Ferran Torres fait partie des plus jeunes joueurs à avoir marqué lors de 4 matchs consécutifs en Ligue des champions, derrière Erling Haaland et Kylian Mbappé.