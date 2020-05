Festival de buts ce samedi en Biélorussie : 12-0 !

La Troisième Division de Biélorussie a laissé ce samedi un résultat qui peut nous laisser bouche bée et a offert du spectale sur le terrain.

Shakhtyor Petrikov, leader et seconde équipe de Shakhtyor Soligorsk, a battu sur le lourd score de 12-0 Zhlobin, qui n'a remporté qu'un seul match cette saison.

Le match s'est rapidement renversé en faveur des locaux, dès la 8e minute de jeu. A la 9e, Khodnevich et Ganich ont inscrit le 2 et le 3-0.

Avant la pause, Khodnevich et Kazakov ont enfoncé le clou.

En seconde période, le match était plié, grâce à des buts signés Staskevic, Khodnevich, Kazakov, Getmanchuk, Puzevich, Tsevan et Yefimchik.

A en juger les commentaires laissés sur les réseaux sociaux, le portier de Zhlobin n'était pas dans son assiette.

If you want a team to keep an eye on Zhlobin are the boys. Their keeper looks like he's never seen a pair of gloves in his life. It's like when you stick the fat lad in the sticks at 5-a-side and he says hes not diving pic.twitter.com/dTZjAqSGkf