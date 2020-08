Festival du Bayern Munich qui claque trois buts en neuf minutes

Le Bayern Munich est présenté depuis plusieurs mois comme le plus grand favori pour remporter la Ligue des champions, et les Bavarois ont démontré pourquoi en première période contre le Barça.

Après avoir ouvert le score dès la troisième minute, les joueurs de Flick se sont fait peur avec un contre-son-camp de David Alaba. Mais ils n'ont pris que quelques minutes pour reprendre leurs moyens.

À la 22e minute, Ivan Perisic permet aux Munichois de reprendre l'avantage. Lancé par Serge Gnabry, le Croate fait mine de centrer mais décoche un tir croisé du gauche qui ne peut être arrêté par un Ter Stegen gêné par Lenglet.

Six minutes plus tard, Serge Gnabry prend le rôle de buteur cette fois-ci et ajuste Ter Stegen d'une puissance frappe du droit dans la surface après avoir reçu une passe de Leon Goretzka.

Le Bayern Munich déroule et déploie sa force offensive sous les yeux de la défense catalane, et Thomas Müller inscrit le quatrième à la 31e minute, servi au premier poteau par Joshua Kimmich. Le Barça devra se reprendre en seconde période pour éviter l'humiliation.