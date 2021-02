Thiriez accuse Le Graët de menacer ses soutiens

Après Tony Parker il y a quelques jours, c'est Jo-Wilfried Tsonga qui a démenti soutenir Frédéric Thiriez, candidat à la présidence de la FFF, face à Noël Le Graët notamment. Un terrible désaveu pour l'ancien président de la LFP qui est désormais accusé par de nombreux observateurs du football français et par le grand public d'avoir menti concernant la liste de ses soutiens, qui comprend des grands noms du sport français.

La Commission de surveillance des opérations électorales de la FFF a validé les listes présentées par Noël Le Graët, Michel Moulin et Frédéric Thiriez en vue de l'élection au Comité exécutif qui se tiendra le 13 mars 2021. Une élection dans laquelle l'ancien président de la LFP fait figure d'outsider face à Noël Le Graët, mais nul doute que le retrait de ces personnalités risque de lui causer du tort. Frédéric Thiriez a tenu à réagir à cette affaire sur son compte Twitter par le biais d'un communiqué.

"Depuis des mois, des personnalités du monde de la culture, des sportifs, des personnes engagées dans la vie publique ont souhaité soutenir ma candidature. Elles me l'ont fait savoir, directement ou via mon équipe de campagne. La liste de ces personnalités est en ligne depuis décembre. J'en suis très honoré, le football doit l'être aussi : c'est une marque de rôle majeur dans notre société", a débuté Frédéric Thiriez.

"Je ne puis accepter que le football donne cette image"

"Depuis l'entrée en campagne de mon concurrent, le 11 février, plusieurs de ces personnalités m'ont fait savoir qu'elles ont subi menaces de tous ordres, économiques mais pas seulement, harcèlement et intimidation, pour que leur nom soit retiré de mon comité de soutien. Je n'en veux naturellement pas à celles et ceux qui se sont retirés. Ayant une bonne image du football, ils ne pouvaient pas imaginer pareille aventure", a ajouté l'ancien président de la LFP.

Frédéric Thiriez n'exclut pas des suites judiciaires : "Il y a un mois d'ici l'élection. Je n'ai pas envie d'exposer à plus d'ennuis ou coups de téléphones incessants celles et ceux qui figurent sur mon comité de soutien parce qu'ils ont souhaité en être. Sa composition sera donc retirée de mon site de campagne dès ce soir. Encore une fois, merci à celles et ceux qui m'apportent leur soutien et continueront à le faire, que leur nom soit, ou non, inscrit sur un site de campagne."

"Que celles et ceux qui ont fait ce sale boulot occupent plutôt leur temps à rédiger un véritable programme pour le football, en particulier, amateur qui vit actuellement une véritable catastrophe. Je me réserve d'apporter à ces agissements les suites judiciaires qu'elles méritent. Le football, comme la société, à ses règles. Je ne puis accepter que le football donne cette image. Avec moi, la gouvernance de la Fédération sera démocratique et propre. Ma détermination à gagner cette élection en est renforcée", a conclu le candidat à la présidence de la FFF.