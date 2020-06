"Très bien qu'il y ait des candidats", répond Le Graët à Luis Fernandez

Dans un entretien au quotidien 'L'Equipe', l'ex-milieu international et entraîneur, âgé de 60 ans, a dit vouloir "réorganiser la maison du football français, qui est en mauvais état", jugeant qu'il n'y avait "pas un grand chef" à la tête de l'instance fédérale.

"Oui j'ai vu ça ce matin. J'aime bien Luis. Qu'il y ait des candidats à la Fédération, c'est très bien", a répondu Le Graët, en poste depuis 2011 et dont le mandat actuel court jusqu'en mars 2021, date des prochaines élections.

Le dirigeant breton de 78 ans repousse cependant l'idée émise par Fernandez, champion d'Europe en 1984 avec les Bleus, selon laquelle la FFF serait coupée des anciens footballeurs.

Dans le comité exécutif de la Fédération, "j'ai Laura Georges (188 sélections, ndlr), Albert Gemmrich qui a été international, Marc Keller qui a fait une carrière remarquable et Jean-Michel Aulas, un dirigeant qui me semble bien connaître le foot. J'ai aussi une ancienne internationale, Brigitte Henriques", répond-il.

"Sur 14 membres, on n'est pas si mal", conclut M. Le Graët.

Réélu en mars 2017 pour un second mandat, le président de la FFF dit ne pas savoir s'il postulera de nouveau lors des élections, initialement prévues en décembre 2020 mais reportées au 13 mars 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

"Très honnêtement, aujourd'hui je n'en ai aucune idée", répond-il à l'AFP.

En revanche, il se montre plus affirmatif sur l'avenir de Sylvain Ripoll et Corinne Diacre, sélectionneurs respectifs des équipes de France Espoirs et féminine, dont les mandats courent jusqu'à l'été 2021.

"Ils seront bien évidemment prolongés d'un an" pour leur permettre d'être en poste aux Euros de leur catégorie, reportés par l'UEFA à l'été 2022, a-t-il indiqué.