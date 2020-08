FIFA 21 : Cantona, Eto'o, Fernando Torres et Xavi parmi les nouvelles cartes Icons FUT

FIFA 21 sortira le 9 octobre prochain et EA Sports continue de dévoiler petit à petit les nouveautés de son futur opus.

Après la jaquette avec Mbappé, l'annonce du partenariat exclusif avec les deux clubs milanais de la Serie A et le nouveau gameplay, c'est au tour des cartes Icons FUT d'être dévoilées.

Onze nouveaux joueurs font leur apparition ce qui porte à 100 le nombre d'Icons FUT. Avant de dévoiler les noms des heureux élus, signalons que les Icons des précédentes versions comme Pelé, Diego Maradona, Ronaldo et Alessandro Del Piero seront toujours jouables.

L'année dernière, pour FIFA 20, c'est Zinédine Zidane, Pep Guardiola et Didier Drogba qui avaient été intronisés.

Et voici maintenant la liste des onze nouveaux joueurs : il y a bien évidemment Eric Cantona qui fait partie des ambassadeurs du jeu cette année.

On retrouve ensuite la légende du Grand Real Madrid des années 50, le Hongrois Ferenc Puskas (Hongrie).

Trois champions du monde 2010 avec la Roja sont de la partie : Fernando Torres, David Villa et Xavi. Sacrés quatre ans plus tard avec la Mannschaft, les Allemands Philipp Lahm et Bastian Schweinsteiger intègrent les Icons FUT.

Enfin, Nemanja Vidic (Serbie), Petr Cech (République Tchèque), Samuel Eto'o (Cameroun), et Ashley Cole (Angleterre) figurent parmi les joueurs nouvellement ajoutés.