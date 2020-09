FIFA 21 : les clubs et les stades disponibles dévoilés

FIFA 21 sortira le 9 octobre et proposera plus de 17 000 joueurs, plus de 700 clubs et 95 stades parmi une trentaine de championnats.

FIFA 21 propose même plusieurs compétitions en exclusivité : la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Libertadores, la Sudamericana, la Premier League, la Bundesliga et la Liga.

Toutefois, en raison de la concurrence avec le jeu PES, édité par Konami, et qui détient des exclusivités, FIFA 21 ne pourra pas utiliser les noms, les logos et les maillots de certains clubs.

En Argentine, il s'agit de Boca Juniors et River Plate rebaptisés Buenos Aires et Núñez.

Pour la Serie A, la Juventus sera pour la deuxième saison de suite le Piemonte FC et l'AS Roma le Roma FC. Le FC Crotone portera simplement le nom de la ville de Crotone tout comme Spezia Calcio qui devient La Spezia.

Concernant le championnat du Brésil, les joueurs auront tous des noms génériques et ne seront pas inclus dans FIFA Ultimate Team.

Un club du Brasileirão est également non disponible et a été baptisé Oceânico FC sans que l'on sache qui se cache derrière (Palmeiras ?, Bragantino ?).

Enfin, pour les sélections nationales, FIFA 21 n'a pas obtenu les droits pour utiliser les logos et les maillots des pays suivants : Afrique du Sud, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Egypte, Hongrie, Italie, Paraguay, Pérou, Portugal, Slovénie, Suisse, Venezuela.

Pour le Brésil, FIFA 21 pourra afficher le logo et les maillots officiels mais pas les noms des joueurs. De plus, trois pays n'ont accordé aucun droit à FIFA pour l'utilisation de leur logo, de leurs maillots et des noms de leurs joueurs : l'Equateur, l'Inde et l'Uruguay.

Concernant les stades, il manque Ellan Road pour la Premier League et trois stades de Ligue 1 sont inclus : Parc OL, Parc des princes et stade Vélodrome. San Siro sera l'unique stade de Serie A disponible mais il s'agit d'une exclusivité pour FIFA 21.