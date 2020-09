Romelu Lukaku critique le système de notation de la FIFA

Chaque année, EA Sports dévoile les notes des principales stars du football pour son célèbre jeu vidéo FIFA dont l'édition 2021 sortira le 9 octobre. Et comme chaque année, ces notes font débat auprès des footballeurs eux-mêmes, à l'image d'Aymeric Laporte, le défenseur de Manchester City.

Waiting for my Finding out I have new FIFA rating 63 pace pic.twitter.com/XyA8OgyF3g

Mais c'est surtout Romelu Lukaku, l'attaquant de l'Inter qui s'est montré le plus virulent sur les réseaux sociaux. L'international belge a publié un tweet critiquant EA Sports : "Soyons lucides, FIFA fait n'importe quoi avec les notes pour que les joueurs se plaignent du jeu et que cela leur fasse de la publicité. Je n'en peux plus de cette merde. Je sais ce que je fais."

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do