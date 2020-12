Fifa "The Best": verdict très attendu pour une année sans Ballon d'or

- "Lewy" entre deux monstres sacrés -

Finalistes de l'édition 2020 avec Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont partagés trois des quatre trophées "The Best" et onze des douze derniers Ballons d'Or - ne cédant que face au Croate Luka Modric en 2018. Voir un troisième larron disputer le prix de meilleur joueur est déjà un événement en soi, et l'intéressé compte bien transformer l'essai.

Le Polonais est le visage triomphant d'un Bayern Munich irrésistible en Allemagne (Championnat, Coupe et Supercoupe) et sur le Vieux continent (Ligue des champions et Supercoupe d'Europe). A 32 ans, "Lewy" a été l'un des grands artisans du quintuplé en empilant 34 buts en Bundesliga et 15 sur la scène européenne. Et le Polonais a attaqué l'exercice 2020-2021 sur une cadence similaire.

Il pourrait profiter des déboires européens de Messi (33 ans) et Ronaldo (35 ans): l'Argentin du Barça a quitté la C1 cet été sur une raclée historique en quarts (8-2 en quart face au Bayern), le Portugais a évité l'humiliation mais pas l'élimination précoce avec la Juve, sortie par Lyon en 8es de finale.

- Harder et Renard au coude à coude ? -

Chez les femmes, la course s'annonce plus ouverte pour succéder à l'Américaine Megan Rapinoe: la Danoise Pernille Harder (Chelsea) est opposée à la défenseure anglaise de Manchester City Lucy Bronze et à la Française Wendie Renard, toutes deux sacrées avec Lyon cet été en Ligue des champions.

La bataille finale semble mettre aux prises Harder, sacrée joueuse de l'année début octobre par l'UEFA, et Renard qui a soulevé en août sa septième Ligue des champions avec Lyon, la cinquième d'affilée. La capitaine de l'OL, défenseure mais souvent buteuse, incarne la réussite éclatante de l'OL en France et en Europe. Avec Wolfsburg, Harder a cependant affolé les compteurs en enfilant les buts comme des perles avant de filer début septembre à Chelsea après un transfert au montant record.

- Neuer et Bouhaddi, gants en or ? -

Le Brésilien Alisson Becker conserve une chance de conserver le titre de meilleur gardien de l'année, acquis en 2019 devant Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) et Ederson (Manchester City). Mais le portier de Liverpool, champion d'Angleterre, aura fort à faire avec la concurrence du Slovène Jan Oblak, dernier rempart de l'Atlético Madrid, et surtout de l'Allemand Manuel Neuer, capitaine du Bayern seulement pris à défaut deux fois durant le "Final-8" remporté par les Munichois en août.

Chez les femmes, Sarah Bouhaddi revendique les mêmes statistiques lors du tournoi final remporté par Lyon. La Française concourt face à la Chilienne du Paris SG Christiane Endler, qu'elle a battue en demi-finale de C1, et l'Américaine Alyssa Naeher qui évolue aux Chicago Red Stars.

- "El Loco" Bielsa récompensé ? -

Marcelo Bielsa a décroché une promotion en Premier League avec Leeds et cela permet au fantasque Argentin, surnommé "El Loco" (le Fou), d'être candidat au prix d'entraîneur masculin de l'année aux côtés des Allemands Hansi Flick (Bayern Munich) et Jürgen Klopp (Liverpool).

Du côté des équipes féminines, le Français Jean-Luc Vasseur (Lyon) fait partie des finalistes avec la manager de Chelsea Emma Hayes et la sélectionneure des Pays-Bas Sarina Wiegman, finaliste du Mondial-2019 choisie par la Fédération anglaise pour diriger sa sélection féminine à partir de septembre 2021.

- But en or -

Pour le prix Puskas célébrant le plus beau but de l'année, trois finalistes ont également été retenus par les votants (capitaines et sélectionneurs, journalistes, internautes).

Sous le maillot de Flamengo, l'Uruguayen Giorgian De Arrascaeta s'est distingué à l'entrée de la surface avec un retourné acrobatique en pleine lucarne en août 2019 dans le Championnat brésilien.

Son compatriote Luis Suarez a régalé les fans du FC Barcelone en décembre 2019 avec une sublime talonnade contre Majorque en Liga.

Dans un tout autre style, le Sud-Coréen Heung-min Son a réalisé un raid solitaire mémorable avec Tottenham, effaçant la moitié de l'équipe de Burnley par ses dribbles et son accélération foudroyante avant de conclure.