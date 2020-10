Figo au sujet de la Super League Européenne : "Elle détruira le football"

La révélation de 'Sky News' a énormément fait réagir sur la planète foot, nombreux sont ceux qui s'y opposent. La FIFA et plusieurs grands clubs du Vieux Continent réfléchiraient à la mise en place d'une nouvelle compétition européenne, compétition qui viendrait bousculer la traditionnelle Ligue des champions.

Un nouveau format sur le modèle d'un championnat qui opposerait les 18 meilleurs équipes européennes tout au long de l'année, pour finir sur une phase finale entre les meilleurs clubs dudit championnat.

Si plusieurs voix s'élèvent à l'encontre du projet, c'est aujourd'hui Luís Figo, ancienne star du Real Madrid et du FC Barcelone, qui monte au créneau.

"Ce que j'ai lu sur cette idée de Super League va détruire le football tel que nous le connaissons. Ce n'est autre qu'avidité et un moyen de garder le jeu pour quelques clubs d'élite, tout en tuant les autres clubs et ligues que les fans aiment. Le football devrait s'unir ! Tout le monde devrait s'y opposer !", pouvait-on lire sur le compte Twitter de l'ancienne gloire portugaise.

What I read about this Super League idea will destroy football as we know it. It’s all about greed and keeping the game for a few elite clubs, while killing the other clubs and leagues that fans love. Football should unite! Everyone should oppose it! https://t.co/98VC6xd2qX

— Luís Figo (@LuisFigo) October 21, 2020