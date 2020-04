Figo n'oublie pas son retour au Camp Nou avec le Real en 2002

Lors de ce match au Camp Nou, Figo était la cible des supporters de son ancien club, alors qu'il allait tirer un corner, un supporter Culé lui a lancé une tête de cochon et une bouteille de whisky.

Figo a accordé une interview à Susana Guasch de 'Movistar' et la journaliste lui a rappelé que cet été, il fêterait le 20e anniversaire de sa signature avec le Real Madrid en provenance du Barça, où il était une légende et capitaine. Florentino Pérez s'est offert ses services pour 10.000 millions d'euros, et en a fait le footballeur le plus cher. Tout cela s'est passé en 2000.

"Cet été, vous fêterez le 20e anniversaire de votre signature avec le Real Madrid. J'imagine que vous allez fêter ça avec un porto blanc et un bon porcelet (en rapport du match contre le Barça en 2002)", lui a dit la journaliste. Figo sourit.

"J'ai préparé le porcelet pour ce vendredi. Je te dirai le résultat", dit-il en faisant un clin d'œil à la caméra depuis chez lui, "Je vais le faire, je vais essayer de le faire bien. "Je ne sais pas, je ne suis pas très doué pour célébrer ces situations. J'espère le faire avec mes amis et une bonne bière", a-t-il répondu à propos de l'anniversaire de ses 20 ans à Madrid, où il est devenu un 'Judas' pour les supporters du FC Barcelone.