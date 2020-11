Figo sur la situation de Messi au Barça : "S'il veut partir, personne ne le retient"

Luis Figo a accordé une interview à "Marca" à l'occasion du "Marca Sport Weekend", dans laquelle il a analysé l'état actuel du football. L'ancien joueur portugais a été interrogé sur le quasi-départ de Leo Messi cet été de Barcelone.

"La tentative de départ de Messi du Barça cet été, je l'ai vécue comme tous les amoureux du football : dans l'attente et avec surprise. Il a sûrement ses raisons pour prendre une telle décision, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais tout le monde aime avoir un joueur comme Messi. Ça dépend de nombreux facteurs du club, de la situation financière et de la volonté du joueur. Je pense que dans la vie en générale, si vous ne voulez pas rester, il n'y a rien qui vous retient", a déclaré le Portugais.

Figo a également évoqué les décisions prises par l'arbitrage vidéo qui ont fait polémique : "La VAR est importante et elle est là pour perdurer, mais les situations de main dans la surface ne sont pas logiques".

Quand on lui demande de parler d'un joueur qui lui ressemble dans le jeu, Figo déclare : "J'aime beaucoup Dembélé, il n'a pas eu de chance avec les blessures, mais il a un potentiel énorme. Et puis il y en a d'autres comme Gnabry du Bayern, c'est un très bon jeune joueur. Ce sont des ailiers qui recherchent le un contre un, et ça j'aime bien. Ansu Fati a commencé comme ça aussi, ce sont des joueurs que j'apprécie parce qu'ils aiment prendre des risques et qu'ils n'ont pas peur".

Comme attendu, le Portugais a rappelé le moment où il est passé du Barça au Real Madrid : " Je ne sais pas si c'est exagéré de dire que le football a changé, mais il y a bien quelque chose qui a changé dans le football espagnol. Personne n'avait jamais payé autant pour un joueur, et à partir de ce moment-là les clubs ont commencé à dépenser des fortunes".

"Je n'ai pas signé de compensation dans le cas où je ne signais pas au Real"

"Je ne sais pas si c'est vrai ce truc qui dit que j'aurais dû payer une amende si je n'étais pas allé à Madrid. J'ai uniquement signé le contrat avec Madrid et je n'ai jamais vu le contrat ni l'accord de mon agent envers Florentino. Il a été dit, et je pense que c'est vrai, que dans cet accord, si je ne venais pas, mon agent avait signé qu'il serait responsable du paiement d'un an d'abonnement de tous les socios. Mais je n'avais aucune trace de cela et je n'ai vu aucun document concernant cet accord. C'est quelque chose qui a été dit, mais je ne l'ai pas vu", a-t-il ajouté.

Comment se passe la vie avec les "Galactiques" dans le vestiaire du Bernabéu ? Figo répond : "C'était un moment fantastique grâce à la relation qu'on a. Aujourd'hui, l'amitié est toujours très forte entre nous et c'était des moments spéciaux pour nous tous en raison des choses nouvelles que nous avons vécues, bien qu'il y ait eu aussi des moments compliqués à cause de mauvais résultats. Tout le monde connaissait sa place, son travail et il n'y avait pas de conflits, malgré tout ce qui se disait. Souvent, dans la difficulté, nous avons réussi à nous en sortir grâce à la bonne ambiance qui régnait entre nous.

Concernant la rumeur selon laquelle Zidane se plaignait parce qu'il ne lui faisait pas de passes, il déclare : "Ce sont des rumeurs lancées par la presse, je ne sais pas si 'Zizou' a dit ça"

"J'ai été très surpris de le voir en tant qu'entraîneur, puis le succès qu'il a eu est une conséquence de ses capacités. Je pense que personne n'aurait parié sur le fait que Zizou devienne entraîneur et regardez ce qu'il accomplit. Des gens comme Raúl ou Guardiola, qui étaient capitaines et vivaient intensément le football, étaient les exemples, les leaders. Eux on les imagine vivre le football sur les bancs", a-t-il ajouté.

Enfin, il a fait référence à la bonne forme de Cristiano Ronaldo, malgré ses 35 ans : "Je ne suis pas surpris par ses performances car Cristiano a toujours été un grand professionnel. S'il est épargné par les blessures, il continuera à marquer des buts car c'est un don qu'il a. En Italie, la manière qu'ils ont de penser par rapport à l'âge des footballeurs n'est pas comme en Espagne ; ici vous avez 30-31 ans et au premier mauvais match on dit que vous êtes fini. En Italie, on vous juge uniquement sur votre performance et non sur votre âge".