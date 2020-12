Fin d'année chargée pour le Real

Le Real Madrid est confronté à un calendrier exigeant dans la dernière ligne droite de 2020. L'équipe jouera sept matches avant la fin de l'année.

Six de ces sept derniers matches en 2020 seront en Liga et un en Ligue des champions. Ce dernier se déroulera contre le Borussia Mönchengladbach avec une place en huitièmes de finale en jeu. Mais avant cela, les Merengue se rendront au FC Séville ce samedi (16h15) pour la 12e journée de Liga.

Quatre jours plus tard, l'équipe jouera son match décisif de Ligue des Champions au stade Di Stéfano (9 décembre, 21h00). Le samedi 12 décembre (21h00) se jouera le premier derby de la saison contre l'Atlético, à domicile. Et, trois jours plus tard, le troisième match consécutif à Di Stéfano avec la visite de l'Athletic Bilbao (15 décembre, 22:00 h).

Pour ce qui est du reste du mois, l'équipe affrontera Eibar à domicile (20 décembre, 21h00), Grenade à domicile (23 décembre, 19h45) et enfin Elche à domicile (29 ou 30 décembre).

Pas le temps de souffler. La pandémie a tout condensé : actuellement, les équipes ont 1 voire 2 jours de repos en moins.