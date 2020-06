Fin de carriÃ¨re pour JÃ©rÃ©my Mathieu !

Arrivé au stade José Alvalade en 2017 en provenance du FC Barcelone, Jérémy Mahieu s'est imposé comme un vrai patron de la défense du Sporting CP. Très critiqué lors de son passage au Barça, le Français avait surpris les supporters du Sporting avec ses bonnes prestations.

Le défenseur central de 36 ans, avait récemment annoncé qu'il comptait raccrocher ses crampons l'an prochain sous le maillot du Sporting CP, mais le destin en a décidé autrement...

Ce mercredi, l'ancien joueur du Barça et Valence, s'est gravement blessé à l'entraînement, et les médias lusitaniens spéculaient sur une possible fin de carrière.

Quelques heures après, le joueur officialise sur son compte Facebook : "Je pensais terminer ma carrière différemment, mais cela fait partie du football. Je voulais tellement finir sur le terrain...", peut-on lire sur son compte personnel. Il a également remercié tous ceux qui l'ont soutenu pendant sa carrière à Sochaux, Toulouse, Valence, Barcelone et au Sporting.

Malgré son âge, il a toujours été un titulaire indiscutable avec les Lions, faisant ainsi partie des meilleurs défenseurs passés par le club lisboète, avec qui il a disputé 102 matches et inscrit 8 buts.