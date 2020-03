Fin de la quarantaine mais pas du confinement au Real

Le Real Madrid avait annoncé sa quarantaine obligatoire pour tous les membres du club il y a quinze jours en raison du cas positif de Covid-19 de Trey Thompkins, joueur de l'équipe de basket-ball du club madrilène.

Et alors que les joueurs et les staff de football et basket-ball partagaient tous le même centre d'entraînement, le club avait annoncé que tout le monde serait en placé en quarantaine par précaution.

La quarantaine prend donc fin ce vendredi, quinze jours après l'annonce de celle-ci, alors qu'aucun autre des 750 membres du club n'ont été testés positifs après cela.

Cependant, si la quarantaine prend fin, cela ne changera pas grand chose. L'Espagne est toujours placée en confinement national obligatoire face à au nombre important de cas positifs dans le pays et les joueurs continueront de s'entraîner chez eux.