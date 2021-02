Fin de saison pour Joel Matip

Il semblerait que Liverpool ait bien fait de recruter Ben Davies et Ozan Kabak lors du dernier jour du mercato hivernal.

Blessé après un contact avec Heung-Min Son lors du choc de la semaine passée entre Liverpool et Tottenham, Joel Matip manquera le reste de la saison avec Liverpool.

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a confirmé la mauvaise nouvelle dans un communiqué du club : "Malheureusement, nous avons découvert après l'examination que Joel sera indisponible pour le reste de la saison. Mais il sera prêt pour le début de la présaison."

L'international camerounais est blessé aux ligaments de la cheville, et rejoint ainsi ses coéquipiers Virgil van Dijk et Joe Gomez à l'infirmerie. Un nouveau coup dur pour les Reds.

Jürgen Klopp has confirmed Joel Matip is set to miss the remainder of the 2020/21 season due to an ankle ligament injury.