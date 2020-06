Fin de saison pour Pablo Mari

C'était son troisième match en tant que Gunner. Il est arrivé lors du mercato hivernal, mais entre l'adaptation au jeu et le coronavirus, Pablo Marí avait à peine pu jouer. Et quand il l'a fait, le malheur a croisé son chemin.

Il n'avait joué que deux matches avant la pause. Dans les deux cas, il avait été titulaire. Arteta lui a fait confiance, et face à Manchester City, il était à nouveau titulaire. Mais son bonheur a duré 23 minutes.

Il a été blessé. Il s'est blessé à la cheville et a dû être remplacé par David Luiz, qui a fait un match catastrophique.

Et maintenant, quelques jours plus tard, le redoutable pronostic a été confirmé : fin de saison pour le défenseur, qui pourrait passer par la case opération.

