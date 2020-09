Fin de série victorieuse pour Lens

Après ses victoires contre le Paris Saint-Germain, Lorient et les Girondins de Bordeaux, le RC Lens a cru pendant quelque temps pouvoir repartir de Nîmes avec trois points supplémentaires.

Mais c'était sans compter sur Zinedine Ferhat et son manque en fin de match. Pourtant les Sang et Or avaient ouvert le score après un peu plus d'une demi-heure de jeu sur la pelouse des Costières.

Ignatius Ganago, encore. L'homme en forme des Lensois marquait son quatrième but de la saison du plat du pied dans la surface sur une jolie passe décisive de Gaël Kakuta.

Cependant, Ganago n'a pas pu aller au bout de la rencontre et sortait sur blessure après 54 minutes de jeu après avoir ressenti une douleur à la cuisse.

Tout allait bien pour Lens, mais c'était sans compter sur le but de Ferhat à trois minutes de la fin du temps réglementaire après un centre en retrait de Ripart dans la surface de Leca. Fin de série pour Lens, qui reste sixième. Nîmes ne gagne toujours pas, et est 14e du classement.