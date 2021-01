Fini les cadeaux pour Neymar et Mbappé avec Pochettino

Le PSG a changé depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. Comme toujours lorsqu'il y a un changement d'entraîneur et un changement de direction aussi notable, il semble que tout était mauvais avant et que les choses sont très différentes en quelques jours seulement.

C'est ce qu'explique 'L'Équipe', qui a fait le point sur les grands changements intervenus depuis le départ de Thomas Tuchel et l'arrivée de Mauricio Pochettino.

"L'échauffement est très complet avec Pochettino. C'est l'équivalent d'un entrainement avec Tuchel. Ça marche", ont plaisanté des sources du PSG au journal sportif.

Les choses vont plus loin dans l'analyse de 'L'Équipe' : "Avant, Neymar jouait les matches seul en attaque parce qu'il changeait d'équipe, mais maintenant il y a plus de sérieux. Le Brésilien ne change plus d'équipe et lui et Mbappé, qui a passé plus de temps en salle de sport qu'autre part, ont plus d'exigences défensifs également".

Enfin, le quotidien a évoqué les horaires. Il semble que les entraînements de l'après-midi, demandés par les joueurs pour pouvoir dormir le matin, soient terminés. Pochettino est responsable et les entrainements sont à 11h, les joueurs arrivents à 9h30 et ils peuvent prendre le petit déjeuner au club.

Plus de sérieux, en somme, contrairement à un Tuchel qui pratiquait la théorie du "laissez faire".