Firmino a attendu la prolongation pour marquer

Liverpool a attendu la prolongations pour ajouter du drame au match extraordinaire contre l'Atlético de Madrid. Après le but du 1-0 de Wijnaldum peu avant la mi-temps, l'équipe s'est heurtée à un mur après la pause. Jan Oblak.

L'équipe rouge et blanche a dû subir comme des titans l'assaut d'un Liverpool qui a même trouvé la barre avec une tête de Robertson.

Et une fois de plus, c'est Wijnaldum qui a fait la différence. D'un centre parfait, il trouve Firmino, seul dans la surface.

Le Brésilien ajuste sa tête mais trouve le poteau ! Par chance, le ballon lui revient et il peut le pousser dans le but vide. Ce but avait éteint les espoirs des Colchoneros.

Mais quelques minutes plus tard, Llorente surgissait pour offrir la qualification aux Rojiblancos, de nulle part !