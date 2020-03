Firmino, maudit à Anfield

Roberto Firmino est l'un des piliers de Liverpool cette saison aux côtés de Salah et Mané.

L'international brésilien n'est pas considéré comme étant un 'vrai 9' de métier mais possède une grande vision du jeu; il a délivré onze passes décisives en cet exercice 2019-20.

Le Brésilien trouve aussi le chemin des filets de temps en temps, mais à Anfield les choses se compliquent pour le joueur des Reds.

Cette saison, Bobby a inscrit dix buts toutes compétitions confondues. Toutefois, Firmino marque plus à l'extérieur et a beaucoup plus de mal à domicile.

Firmino n'a pas célébré de but devant ses supporters à Anfield depuis le 9 avril 2019, face à Porto dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions.

Mercredi, Liverpool reçoit l'Atlético de Madrid en Champions League. Le Brésilien va-t-il mettre un point final à sa série négative à domicile ?