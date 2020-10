Flashé à 33,98 km/h par l'UEFA, Mbappé est le joueur le plus rapide de la LDC 2019-20

Tout le monde s'en souvient, lors de la Coupe du Monde 2018, en huitième de finale face à l'Argentine, Kylian Mbappé déposait littéralement les coéquipiers de Messi avant de s'introduire dans la surface et obtenir le pénalty transformé par Griezmann.

Mais comment le joueur du Paris Saint-Germain était-il parvenu à traverser l'équivalent d'un demi-terrain sans se faire stopper par ses adversaires ? La réponse, sa vitesse fulgurante.

En effet, nous ne nous avançons pas trop en affirmant que le Français est l'un des joueurs le plus rapide de la planète foot. Et c'est l'UEFA qui nous confirme l'information en s'appuyant sur ses statistiques.

33,98 km/h, mieux que quiconque en LDC

C'est précisément lors de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière que Mbappé a réalisé la prouesse. Ce dernier a atteint les 33,98 km/h.

Derrière lui, on retrouve Lukas Klostermann, joueur du RB Leipzig, ayant atteint les 33,82 km/h. La 3e position est occupée par le défenseur de l'Atalanta, Hans Hateboer, 33,71 km/h.

Pour l'anecdote, lors de son action en huitième de finale face à l'Argentine au Mondial 2018, Mbappé avait été flashé à 32,4 km/h.

Very interesting from Uefa's technical report of last season's Champions League - the fastest sprinters



Mbappe predictably on top pic.twitter.com/gIqHjJvS1C