Flick a besoin de temps pour inclure Marc Roca dans son 11

Interrogé en conférence de presse sur l'adaptation de Marc Roca, Hansi Flick a souhaité rappeller qu'il croyait beaucoup en ses capacités et qu'il avait juste besoin de temps pour l'intégrer dans son 11.

"Il a besoin de temps pour intégrer les automatismes. Il travaille beaucoup en entrainement et est très professionnel. Pour l'instant nous n'avons pas pu l'intégrer. Nous avons eu peu d'entrainements avec l'ensemble de l'équipe, nous avons encore des choses à voir" a affirmé Flick pour 'Kicker'.

Les autres recrues, Douglas Costa, Choupo-Moting et Bouna Sarr, ont pu profiter de quelques minutes "Devant c'est plus facile de changer des joueurs, parce qu'on se base plus sur la qualité individuelle."

En effet, il est beaucoup plus difficile d'intégrer Marc Roca, qui prendrait la place de joueurs comme Kimmich, Goretzka ou Tolisso.