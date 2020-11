Flick : "Alaba doit prendre ses responsabilités"

L'entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a déclaré que le défenseur David Alaba doit "prendre ses responsabilités" dans la saga de son contrat. Le FCB tente de faire prolonger le défenseur international autrichien, mais il a rejeté à plusieurs reprises leurs offres.

En effet, le Bayern a retiré sa dernière offre après qu'elle ait été rejetée par le joueur, qui serait courtisé par le Real Madrid et le PSG. Son contrat devant expirer en juin, il pourrait être transféré gratuitement dans l'un ou l'autre de ces clubs si aucun nouveau contrat n'est conclu.

Flick a souligné l'importance du joueur pour son équipe et lui a dit de bien réfléchir avant d'arriver à une quelconque conclusion.

"David devrait prendre ses responsabilités et décider lui-même de ce qui est important pour lui, a-t-il déclaré à 'Die Welt'. David est une très bonne personne et un brillant joueur de football. Il est très populaire auprès de l'équipe et les tient ensemble."

Il semble y avoir une division interne au Bayern quant à la manière de faire face à la situation. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a déclaré qu'il ne voyait pas comment un accord pouvait être conclu, tandis que le PDG Karl-Heinz Rummenigge a indiqué que la porte était toujours ouverte à l'homme de 28 ans s'il souhaitait revenir à la table des négociations.

Le Bayern pourrait envisager un remaniement important de sa défense dans les mois à venir, avec le défenseur central Jerome Boateng également en fin de contrat à l'été 2021.

Des rapports en Allemagne ont suggéré que le Bayern était prêt à laisser partir le joueur vétéran à la fin de son mandat, mais Flick n'est pas aussi clair.

"C'est un joueur très important, a-t-il déclaré. Il est avec le club depuis plus de neuf ans et il a réalisé deux triplés durant cette période. Vous ne pouvez pas passer un tel joueur par pertes et profits."

Le Bayern, leader de la Bundsliga, a perdu une partie de sa marge de manœuvre en première division allemande, samedi, en raison du match nul 1-1 concédé face au Werder Brême.