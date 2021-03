Flick demande Ã  son Ã©quipe d'Ãªtre concentrÃ©e malgrÃ© le 1-4

L'entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a déclaré mardi que l'équipe devait être "sur ses gardes" contre la Lazio lors du match retour des 8es de finale de la Ligue des champions à Munich, malgré une victoire 4-1 à l'aller à Rome qui lui donne un gros avantage.

"Nous devons jouer très bien. La Lazio est une équipe qui peut pratiquer un très bon football. Nous devons donc être sur nos gardes et faire tout ce que nous pouvons", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Flick pense qu'ils ont une bonne série à défendre. "Nous avons obtenu de très bons résultats en Ligue des champions et en Bundesliga. Même si nous avons été moins performants à certains moments, nous pouvons être très satisfaits des derniers matchs. C'est actuellement notre objectif, de répéter cette performance", a-t-il assuré.

Lewandowski, Musiala, Sané et le but contre son camp d'Acerbi ont laissé le but de Correa pour la Lazio anecdotique, le score de 1-4 laissant les Bavarois largement favoris. "Nous voulons aussi gagner ce match", a déclaré Flick.

"Nous sommes sur une bonne série et nous voulons la poursuivre, surtout à domicile. Nous renforcerons encore plus notre confiance en nous avec une victoire", a déclaré l'entraîneur.

Cependant, il a des doutes sur Neuer et Coman. "Je ne dirai rien pour l'instant sur la composition de l'équipe. Manuel Neuer a un léger rhume, Kingsley Coman a de légers problèmes musculaires. Nous devons attendre et voir, mais nous espérons qu'ils seront disponibles", a-t-il déclaré.