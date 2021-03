Flick dément tout conflit avec Salihamidzic

Hansi Flick a admis qu'il souhaitait trois joueurs actuels de Chelsea dans son effectif du Bayern Munich, mais soutient qu'il n'a pas connu brouille avec le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Après avoir vu Callum Hudson-Odoi faire irruption sur la scène à Stamford Bridge, tout a été mis en œuvre pour le faire venir en Allemagne et l'intérêt pour l'international anglais a été ravivé au cours de l'été 2020.

Les champions d'Allemagne étaient aussi en course pour arracher Timo Werner et Kai Havertz à leurs rivaux nationaux au RB Leipzig et au Bayer Leverkusen avant que le duo ne se dirige vers l'ouest de Londres. Flick a dû ensuite se résoudre à mettre la main sur Leroy Sané Manchester City.

En Allemagne, il se murmure que l'incapacité à enrôler les cibles mentionnées a conduit à une relation tendue avec Salihamidzic, mais Flick a totalement démenti ces bruits : "On dit toujours que Hudson-Odoi et [Sergiño] Dest étaient mes joueurs souhaités, mais ils étaient nos joueurs souhaités. Nous avons décidé que nous voulions ajouter des joueurs pour les principaux secteurs et c'est ce que nous avons fait. Havertz, Werner et Sané ont été mentionnés, j'aurais aimé avoir les trois, mais nous avons tous opté pour Sané. C'est un joueur qui fait la différence. »

Goal a appris au cours de la fenêtre de janvier 2019 que quatre offres du Bayern avaient été formulées pour Hudson-Odoi, la dernière s'élevant même à 40M€. Toutes les approches ont été repoussées par Chelsea, qui a finalement lié le joueur de 20 ans à un nouveau contrat à long terme jusqu'en 2024.

Le Bayern est revenu avec une demande de prêt en octobre 2020, alors qu'Hudson-Odoi était en difficulté sous Frank Lampard, mais ces efforts ont également été rejetés.

Werner et Havertz avaient donc aussi suscité beaucoup d'intérêt du côté de l'Allianz Arena avant de prendre la direction de la capitale anglaise. Le Bayern les a ardemment sollicités mais s'est finalement retrouvé exclu du marché. Werner, qui a été découragé par la présence imposante de Robert Lewandowski au Bayern, a fini par voir une clause de départ payée par Chelsea. Les poids lourds de la Premier League ont ensuite dépensé 80 millions d'euros en achetant le milieu offensif Havertz, âgé de 21 ans. A noter que le duo allemand connait depuis une première campagne assez délicate en Angleterre.