Flick encense Simeone : "Il a la meilleure défense d'Europe"

Devant les médias avant le choc de la première journée de Ligue des Champions, Hansi Flick est revenu sur son adversaire du jour, l'Atletico de Madrid de Diego Simeone, qui possède selon Flick "la meilleure défense d'Europe."

"Diego Simeone est là depuis 9 ans je crois, il a transformé l'équipe et possède maintenant la meilleure défense d'Europe."

"Nous les avons étudié, nous connaissons leurs points forts mais aussi leurs points faibles"

Sur la possibilité de reproduire la même saison que l'année dernière, il se veut prudent mais motivé : "Nous voulons le meilleur pour le club et ses supporters. On veut reproduire les mêmes exploits mais on sait que ce sera difficile. En Champions League il faut prendre chaque match un par un et faire le maximum."

Interrogé sur le retour en force de Lucas Hernandez, il a loué ses performances récentes :

"Je suis très satisfait de Lucas. Alphonso Davies est un peu en-deça en ce moment, mais il a notre soutien et il va retrouver son meilleur niveau. Après la saison qu'il a fait c'est totalement normal."