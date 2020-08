Flick évoque l'avenir de Thiago au Bayern

Thiago Alcantara n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern Munich et les rumeurs ne cessent de souligner que le milieu de terrain espagnol serait proche de signer à Liverpool.

De quoi inquiéter les supporters, et encore plus après les grandes performances de Thiago lors des derniers matches de Ligue des champions. Sa présence fut essentielle pour décrocher le titre de champion d'Europe.

Mais il va falloir attendre avant d'en savoir plus sur la situation de Thiago, puisque même son entraîneur Hansi Flick ne sait pas quoi penser de l'avenir du milieu de de terrain espagnol.

"Il m'a dit qu'il restait", a commencé Flick, avant de s'arrêter et de changer sa version : "Non, je ne sais pas et je ne pense pas qu'il le sache non plus. Nous devrons attendre et voir."