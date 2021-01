Flick : "Le Bayern est sous pression"

Hansi Flick veut que chaque membre de son équipe du Bayern Munich travaille à redresser le rendement défensif de l'équipe alors qu'ils se préparent à un match compliqué de Bundesliga contre un Fribourg en forme.

Le Bayern a vu ses espoirs d'un deuxième triplé successif tomber à l'eau mercredi après avoir subi une élimination choc en DFB-Pokal aux mains d'une équipe d'Holstein Kiel. Ils ont concédé une égalisation à la 95e minute pour porter le score à 2-2 à la fin du temps normal, avant que leur modeste adversaire ne l'emporte 6-5 aux tirs au but.

L'équipe de Flick n'a pas gardé un seul clean-sheet depuis la victoire de la Ligue des champions sur le Lokomotiv Moscou le 9 décembre, tandis que le deuxième des deux clean sheet en Bundesliga a été assuré lors du succès 5-0 de l'Eintracht Francfort le 24 octobre.

Le Bayern est la 5e équipe qui concède le moins de tirs en Bundesliga (160) mais a concédé le sixième plus grand nombre de buts avec 24, soit un total de 12 de plus que le plus proche concurrents en championnat, le RB Leipzig, qui pourrait devancer les géants bavarois à l'heure où Fribourg visitera l'Allianz Arena dimanche.

Fribourg a remporté cinq matchs de championnat successifs et occupe la deuxième place de la Bundesliga en termes de taux de conversion des grandes chances (58,33%), de sorte que le Bayern n'a pas les moyens de leur présenter le type d'opportunités qu'ils ont trop souvent offert à leurs adversaires en 2020-2021. .

"Ce sera un match intense, Fribourg est connu pour ce type de football. Ils marquent beaucoup de buts", a déclaré Flick lors d'une conférence de presse vendredi. "Il sera question de nous et de la façon dont nous jouerons en défense. C'est à nous, après la déception que nous avons dû digérer assez rapidement, nous devons tirer le meilleur parti de la situation maintenant. Toute l'équipe est sous pression en défense, ce n'est pas seulement les quatre derniers. Nous n'avons pas assez de pression sur le ballon, pas autant qu'avant."

Ajoutant que les efforts remarquables du Bayern pour remporter des triplés de la saison dernière n'étaient "pas normaux", Flick a déclaré: "Je m'attendais à ce que nous vivions une baisse de régime un peu plus tôt, mais mon équipe a fait preuve d'une mentalité incroyable et nous sommes arrivés au sommet du classement. Le moteur ne tourne pas bien, mercredi nous l'avons vécu de la manière la plus brutale. Nous permettons aux adversaires de faire trop facilement des occasions, nous devons être dans de meilleures positions, nous devons défendre ensemble. C'est notre travail et c'est notre espoir de revenir au sommet."