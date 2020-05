Flick ne sait pas si le Bayern a 90 minutes dans les jambes

L'entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, s'est montré satisfait de la situation de son équipe avant le match de dimanche contre l'Union Berlin, puisque les Bavarois n'ont que trois absents : Coutinho, Tolisso et Nicklas Süle.

"Je suis satisfait de l'état de mon équipe. Nous avons encotre trois blessés qui sont absents de longue date et Javi Martinez a juste repris la course, on ne sait pas s'il sera prêt dimanche", a-t-il déclaré en conférence de presse virtuelle.

"Nous nous sommes entraînés de façon intensive, le physique des joueurs est bon", a déclaré Flick, qui ne sait pas si son équipe a 90 minutes dans les jambes.

"C'est une bonne question parce que nous ne savons pas si l'équipe pourra tenir 90 minutes. Nous nous entraînons bien et dimanche dernier nous avons joué un match d'entraînements en trois périodes de 20 minutes. Mais il est clair que, comme tout le monde, nous ne savons pas où nous nous situons. Nous devons faire face à la situation et éviter que les doutes nous envahissent

Sur les matches à huis clos, Flick a affirmé qu'il s'attend à ce que les joueurs s'habituent aux nouvelles circonstances, les mêmes pour tous.

"Il faut que nous montrions notre qualité à chaque match. C'est clair que la Bundesliga, normalement, c'est différent. Le public et les émotions sont fondamentaux. Tout le monde préférerait jouer avec du public. Mais nous faisons tous face aux mêmes circonstances", a déclaré le coach du Bayern.