Flick pas intéressé par la sélection allemande

L'entraineur du Bayern Munich, Hansi Flick, a minimisé les spéculations selon lesquelles il pourrait remplacer Joachim Low en tant que sélectionneur de l'Allemagne. Low a récemment annoncé qu'il quitterait son poste après plus de 15 ans en place. L'Euro de cet été étant son dernier tournoi en charge de la Mannschaft.

Flick a été désigné comme l'un des candidats potentiels de Low, mais le coach munichois a insisté sur le fait que l'équipe nationale était actuellement la dernière de ses préoccupations.

"J'ai un contrat jusqu'en 2023 et je veux réussir et remporter des titres avec le Bayern Munich", a déclaré Flick aux journalistes. "Ce n'est pas le moment de spéculer sur mon avenir. Je m'intéresse à ce qu'il y a ici et maintenant. Je m'occupe maintenant de mon équipe et du match contre le Werder Brême [samedi]. Comme je l'ai dit, les rumeurs ce n'est pas un problème pour moi."

Par ailleurs, Flick n'a pas manqué de féliciter Low pour son excellent bilan à la tête de son pays. "Il fait un très bon travail pour le football allemand. Il peut être très fier de ce qu'il a accompli", a-t-il lâché.