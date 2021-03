Flick pour succÃ©der Ã  Joachim LÃ¶wÂ ?

15 ans après son arrivée, Joachim Löw quittera son poste de sélectionneur de l'Allemagne après le prochain Euro. La DFB l'a annoncé mardi et la machine à rumeurs s'est immédiatement mise en marche pour trouver son éventuel remplaçant à la tête de la Mannschaft.

Tous les regards se sont tournés vers Liverpool, où Jürgen Klopp a nié être intéressé. "Il me reste trois ans de contrat", a expliqué le patron des Reds, qui s'est exclu de la course à la direction de l'équipe nationale de son pays.

Face à ce refus, l'entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, s'est imposé comme le favori pour diriger l'équipe nationale allemande dans les années à venir.

Son ascension dans le football a été fulgurante et il lui a fallu un peu plus d'une saison pour faire du Bayern la meilleure équipe du monde et pour réaliser avec les Bavarois ce que seul le Barça de Guardiola avait réussi à faire : remporter les six titres au cours d'une même saison.

Flick n'a pas caché son désir d'entraîner la Mannschaft à l'avenir, mais cette opportunité pourrait se présenter trop tôt. Bien sûr, s'il gagne de nouveau le titre en Bundesliga et en Ligue des champions, ses ambitions pourraient être satisfaites et il serait peut-être alors attiré par la possibilité de diriger l'Allemagne en route vers le Qatar 2022.

Il convient de rappeler que, malgré les fantastiques performances du Bayern sur le Vieux Continent, l'équipe nationale allemande a montré des signes d'épuisement, avec des défaites embarrassantes comme la déroute 6-0 contre l'Espagne et d'autres résultats moyens pour un pays aussi réputé comme le double match nul contre la Suisse.