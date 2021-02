Flick se méfie des Tigres

L'entraîneur du Bayern, Hansi Flick, a assuré en conférence de presse que les Tigres, adversaire des Bavarois en finale du Mondial des clubs, allaient donner du fil à retordre à ses hommes.

"J'ai vu la demi-finale et ils m'ont impressionné par leur manière de jouer. Ils ont beaucoup d'intensité et de qualité offensive sur les côtés. On va devoir être à 100%, ça va être un match difficile.", a prévenu Flick.

Comme à son habitude, l'entraîneur allemand n'a pas donné de piste sur son onze de départ, à part que Jérôme Boateng sera absent car il a dû rentré en Allemagne pour raisons personnelles.

L'objectif est bien entendu d'aligner la meilleure équipe possible, pour laquelle "il faut des joueurs habitués à jouer ensemble, mais également frais physiquement", a-t-il assuré.

"Je parlerai avec les joueurs et choisirai la meilleure solution. Il nous reste du temps et je n'ai pas de raison de tout révéler maintenant", a-t-il indiqué.

La clé sera d'avoir la bonne attitude dès le début et d'être réalistes."Nous devons être prudents. Les Tigres jouent bien, ils sont rapides sur les côtés et ils ont des joueurs qui marquent des buts au centre. Il faut être complètement dans le match dès le début et profiter de nos occasions", explique-t-il.

"Il s'agit toujours de faire pression sur l'adversaire et de tirer le meilleur parti de nos phases de possession. Nous l'avons bien fait en demi-finale. J'ai une énorme confiance en l'équipe. Nous avons atteint la stabilité en matière de défense. Nous sommes à un bon niveau et nous sommes bien préparés.", a-t-il conlu.