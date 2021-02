Florentino Perez aurait convaincu Sergio Ramos de prolonger

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait sur le point de parvenir à un accord pour prolonger le contrat de Sergio Ramos.

Selon 'GOL TV', Florentino Pérez aurait présenté une proposition de prolongation jusqu'en 2023 et qui permettrait à Sergio Ramos, 34 ans, de terminer sa carrière au Real Madrid.

Le club aurait cédé aux demandes du joueur de renouveler pour plus d'un an. La question salariale serait également traitée et le joueur recevra 12 millions par saison, ce qui implique une réduction de "seulement" 10% en raison des effets de la pandémie.