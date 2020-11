Florentino Perez cherche un successeur à Sergio Ramos

Le contrat de Sergio Ramos se terminant cet été, et une prolongation n'ayant toujours pas été actée, il est normal que le club merengue lui cherche un remplaçant sur le long terme. En effet, Varane est sur courant alternatif et n'arrive pas à prendre ce rôle de leader, et Eder Militao n'a pas réussi à s'imposer sur le moment.

D'après 'Sport', les deux noms que Florentino Perez étudie pour renforcer la défense sont des compatriotes de Sergio Ramos.

Le premier, c'est Eric Garcia, qui est déjà au coeur du mercato parce que le FC Barcelone veut absolument le recruter. Son contrat se termine en 2021 et les Madrilènes pourraient le recruter pour 15 millions d'euros, si ils parvenaient à le convaincre.

Le deuxième nom qui circule est celui de Pau Torres, le joueur de Villarreal, qui dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros.

Les deux ont le potentiel pour remplacer Sergio Ramos sur le long terme, et sont parfaitement capables de le supléer pour l'instant.