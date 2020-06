Florentino, Zidane et Ramos, plus unis que jamais

Selon 'Marca', le président du club aurait fait savoir directement à Zidane et Ramos qu'il leur fait confiance. Pour le premier, pour avoir été le commandant de l'équipe merengue. Pour le second, en tant que capitaine du vestiaire.

Selon cette source, ces derniers mois de confinement ont intensifié les relations entre la présidence et l'équipe. Florentino Pérez a été très attentif à ses hommes, préoccupé par la situation et maintenant par le retour au travail. Il veut que tout se passe bien.

Ces conversations ont été menées dans un but strictement sportif. Pour l'instant, et toujours selon 'Marca', le sujet des prolongations de Zidane et Ramos n'a pas été abordé. Il sera temps de parler de l'avenir une fois l'exercice terminé.

Ces derniers jours, on a beaucoup spéculé sur l'éventuelle prolongation de Ramos. Son frère et agent, René, a récemment déclaré qu'il ne s'était pas encore assis pour discuter de cette question avec le club.

Pour l'instant, la seule chose qui compte, ce sont ces 11 finales. Florentino Perez est calme et a confiance en ses hommes. Et c'est le message qu'il a transmis à l'entraîneur et au capitaine.