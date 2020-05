Florenzi a l'embarras du choix

L'avenir d'Alessandro Florenzi est plus qu'incertain. La seule certitude qu'il a, en ce moment, est qu'il ne veut plus retourner au bercail. Le joueur, qu'a joué durant toute sa carrière dans les rangs de l'AS Roma, a été prêté à Valence cet hiver.

Son prêt expire en juin et il devra, donc, retourner à Rome, mais il a déjà en tête de jouer pour une autre équipe. Et ce qui ne manque pas au joueur, ce sont des prétendants, en effet, il est ciblé par deux équipes en Liga et deux autres, en Italie.

Dans le pays Ibérique, il est pisté par Valence, qui voudrait garder ses services et Séville, qui chercherait une doublure à Jésus Navas.

En Italie, ce sont l'Atalanta et la Fiorentina qui ont le plus insisté pour s'attacher ses services. Cependant, la crise du coronavirus compliquerait sa sortie sous forme de transfert, alors, le joueur italien pourrait être prêté de nouveau.