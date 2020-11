Florian Thauvin veut mieux faire

En très grande difficulté dans ce groupe C de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille doit impérativement s'imposer s'il espère poursuivre l'aventure en Ligue des Champions.

Si une élimination n'est mathématiquement pas encore scellée, elle le deviendrait en cas de défaite ce soir face au FC Porto.

Toutefois, au-delà d'une qualification, c'est l'attitude et la manière qui déplaisent à bon nombre de supporters marseillais, mais également à un joueur, Florian Thauvin.

Et l'attaquant français s'est expliqué face aux journalistes : "On doit montrer un autre visage dans cette compétition. J'espère que demain on aura un sursaut d'orgueil tous ensemble pour faire mieux. (...) Quand on joue dans un club comme l'OM, on ne peut pas accepter ça. Et moi, en tant que premier supporter, je ne l'accepte pas. Il faut faire mieux."