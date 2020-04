Fluminense va demander à ses joueurs de baisser de 25% leurs salaires

La crise sanitaire du coronavirus a mis la planète quasiment à l’arrêt. Aujourd’hui, pas moins d’un milliard de personnes se retrouvent confinées chez elles pour tenter de freiner la progression de la pandémie.

Dans le monde du football, les conséquences de ce désastre sanitaire n’ont pas tardé à se faire sentir.

Les formations brésiliennes se sont mises d’accord sur le fait de proposer à leurs éléments de réduire la voilure.

"L’idée est de pouvoir maintenir le plus grand nombre d’emplois possible. Il est important d’éclaircir certaines choses. On a entendu plein de rumeurs disant que les clubs imposent des choses. Mais ce n’est pas le cas. C’est juste que nous aurons des difficultés pour boucler l’année et trouver un bon calendrier", a ainsi expliqué le président de Fluminense, Mário Bittencourt, dans des propos relayés par 'Globoesporte'.

Tout reste entre les mains des joueurs.